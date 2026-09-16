Άλμπουμ

I Viomihania ton ilithion

Ιουλία Καραπατάκη

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Chapter 1
    Voodoo
    Chapter 2
    Νάρκη ΣΟΣ
    Chapter 3
    Εμείς παλιά
    Chapter 4
    Με 400 βασικό
    Chapter 5
    Ξεπαρέου
    Chapter 6
    Τροχός
    Chapter 7
    Δανίστικα
    Chapter 8
    Εφέτζης
    Chapter 9
    Θα μεγαλώσει το παιδί
    Chapter 10
    Γυναικωνίτης
    Chapter 11
    Καβλάδα
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