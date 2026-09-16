Άλμπουμ

Perasma

Ιουλία Καραπατάκη

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Πέρασμα /Τσαμούρικος
    Παλαιός Ικαριώτικος/ Συμπεθέρα
    Θοδώρα
    Με Γέλασαν Τα Πουλιά
    Μακρινίτσα
    Μεσαρίτικος
    Πονεμένη Καρδιά
    Μπρατσέρα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο άλμπουμ με εικονογράφηση φρούτων και φυτών σε μπλε φόντο
2026
Mesa Mou (Tou Oneirou I Fotia)
Εικονογράφηση εξωφύλλου με δύο γυναίκες να τραγουδούν σε vintage μικρόφωνο
2026
Γυναίκες Είμαστε (Cinematic Remix)
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με ζωγραφική απεικόνιση μορφής σε βάρκα
2026
Τιμονιέρισσα Αγάπη
Εξώφυλλο δίσκου με χειρόγραφους τίτλους και πέντε εικονογραφήσεις συμβόλων σε λευκό φόντο.
2026
Ανυπότακτη
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα σε ηλιοβασίλεμα δίπλα σε καρέκλα
2025
Ξεριζώσε τα πιά
2025
Anamesa