Άλμπουμ

Golden Corner

Ivan Greko

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Hey Mama
    C-HR
    Όπα Όπα
    Νύχτα Μέρα
    Babilon
    Signal
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού Mentalite με γραφικό τίγρης, λιονταριού και εγκεφάλου
2026
MENTALITE
Πολύχρωμο εξώφυλλο άλμπουμ με μια λεοπάρδαλη σε γαλάζιο φόντο πισίνας και τροπικά στοιχεία.
2026
TIGER LUV
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με ρετρό μπλε αισθητική, ποτήρι κοκτέιλ και ελικόπτερα
2026
Μπογκοτά
Εξώφυλλο άλμπουμ με τίτλο Free For All και κόκκινο στόχαστρο σε μαύρο φόντο
2026
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Άποψη από τη θέση του οδηγού στο εσωτερικό πολυτελούς αυτοκινήτου με το τιμόνι και το ταμπλό.
2026
Στα 500
Εξώφυλλο μουσικού κομματιού με τίτλο 2 Kardies σε μαύρο και κόκκινο φόντο με ανατομικές καρδιές.
2026
Δύο Καρδιές