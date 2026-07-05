Άλμπουμ

Diko Mou

Ήβη Αδάμου

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Intro
    Δικό Μου
    Πάο
    Αγοράκι Μου
    Μόνοι Μας (Interlude)
    Για Σένα
    Φωτιά Μου
    Δίπλα Σου
    Πάμε Και Μη Ρωτάς
    Παρακάτω (Interlude)
    Ρίξε Με
    Αυτό Τον Καιρό
    Άκου Σώπα
    Εμείς
    Outro
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Χελογιάστρα
2026
Για Πάντα
2025
Λέει Λέει Λέει
2025
Σαν Το Λουλούδι
2024
Λόγια
2024
Είπες