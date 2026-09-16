Άλμπουμ

Gypsy nation

Jitano

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Gypsy nation
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού κομματιού με τίτλο Droga και μπουκάλια τεκίλας Don Julio σε μωβ φόντο
2026
DROGA
Λογότυπο Gypsy Nation με φόντο χάρτη ραντάρ της Ευρώπης
2025
Gypsy Nation
Γραφικό με τον τίτλο Gypsy Nation πάνω από μπλε χάρτη ραντάρ της Ευρώπης
2025
Gypsy Nation (Radio Edit)
Ομάδα νέων ανδρών με casual και streetwear ντύσιμο σε εξωτερικό χώρο
2025
GOAT
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα με γούνινο παλτό ανάμεσα σε δύο άτομα με καλυμμένα πρόσωπα.
2025
BIG DAWG
Εξώφυλλο τραγουδιού Pistoleta με πιστόλι, σφαίρες, χαρτονομίσματα και ρολόι σε ξύλινο φόντο
2024
Pistoleta