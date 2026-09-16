Άλμπουμ

4Seassons

Joanne

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Murder On My Mind
    Give A Fuck
    Get The Bag
    Νέα Σεζόν
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού single με νεαρή γυναίκα με γαλάζιο σύνολο μπροστά από μπλε αυτοκίνητο.
2026
NEVRA S3X STRESS
Καλλιτέχνης ποζάρει με μωβ φωτισμό και τατουάζ στην πλάτη
2026
VIOMA
Εικονογράφηση σε στυλ anime με νεαρή γυναίκα μπροστά από αυτοκίνητο και την επιγραφή Brand New
2026
Brand New
Εξώφυλλο τραγουδιού με έναν άνδρα και μια γυναίκα με γυαλιά ηλίου και τίτλο «ΜΠΛΟΚ»
2025
block
Δύο γυναίκες με κοστούμια καθισμένες σε καρέκλες vintage κουρείου.
2025
Apistefto
2025
Fallin’