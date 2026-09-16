Άλμπουμ

Mou Eleipsa

Joanne

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Clubaby
    Μου Έλειψα
    Γυμνή
    Μας Αρκεί
    O
    RAW
    Εθισμός
    Διαμάντι
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού single με νεαρή γυναίκα με γαλάζιο σύνολο μπροστά από μπλε αυτοκίνητο.
2026
NEVRA S3X STRESS
Καλλιτέχνης ποζάρει με μωβ φωτισμό και τατουάζ στην πλάτη
2026
VIOMA
Εικονογράφηση σε στυλ anime με νεαρή γυναίκα μπροστά από αυτοκίνητο και την επιγραφή Brand New
2026
Brand New
Εξώφυλλο τραγουδιού με έναν άνδρα και μια γυναίκα με γυαλιά ηλίου και τίτλο «ΜΠΛΟΚ»
2025
block
Δύο γυναίκες με κοστούμια καθισμένες σε καρέκλες vintage κουρείου.
2025
Apistefto
2025
Fallin’