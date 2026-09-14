Άλμπουμ

Auto Pou Thes

Josephine

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Αυτό Που Θες
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με έναν άνδρα και μια γυναίκα σε στούντιο ηχογράφησης
2026
Τι Κάνεις;
Ξανθιά τραγουδίστρια ποζάρει σε σκοτεινό φόντο με σκούρο κόκκινο τοπ από φτερά και μαντήλι στα μαλλιά
2025
Αυτό Που Θες
Ξανθιά τραγουδίστρια ποζάρει πάνω σε κόκκινη μηχανή
2025
Λέει
Τραγουδίστρια με κόκκινο φόρεμα σε εορταστικό σκηνικό με αστέρια και γλυκά
2024
Είναι Χριστούγεννα
Τραγουδίστρια με ξανθά μαλλιά και πράσινο τοπ μέσα στο νερό, εξώφυλλο single «Mythos Josephine»
2024
Μύθος
2024
Kornaro (Remix)