Άλμπουμ

Mythos

Josephine

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Μύθος
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Τι Κάνεις;
2025
Αυτό Που Θες
2025
Λέει
2024
Είναι Χριστούγεννα
2024
Μύθος
2024
Κορνάρο