Άλμπουμ

Feat. Bo

Καλομοίρα

Κυκλοφόρησε το 2010
Λίστα Τραγουδιών
    θα ‘θελα
    Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε
    Για σένα μιλάνε
    Έτσι έχω μάθει
    Κάνε με να τρελαθώ
    Αν κάνω άτακτη ζωή
    Νταβαντζής
    Θα ορκιστώ σε ό,τι έχω ιερό
    Δευτέρα Βράδυ
    Rock you love you
    Έτσι μεγάλωσα
    Θα’θελα – Ρεμίξ
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