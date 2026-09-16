Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2008
Nikos Halkousis Non Stop Mix, Vol. 4 (DJ Mix)
Καλομοίρα
Κυκλοφόρησε το 2008
Λίστα Τραγουδιών
Θα Ήθελα – Mixed
Θαύματα – Μιξντ
Μ’ Ενοχλεί Ο Εαυτός Μου – Mixed
Αφιερωμένο – Mixed
Κοίτα Να Μαθαίνεις – Mixed
Πάλι – Μιξτ
Πόσο Μου Λείπει – Μικτό
Ποτέ Δεν Έφυγες – Mixed
Είμαστε Ένα – Μιξντ
Οι Άγγελοι – Μικτό
Μη Μου Μιλάς Για Καλοκαίρια – Μιξν
Να Μ’ Αγαπάς – Μικτό
Το Πρώτο Μας Φιλί – Mixed
Αν Δεν Είχα Κι Εσένα – Μιξντ
Σαν Δύο Σταγόνες Βροχή – Mixed
Σε Χρειάζομαι – Μικτό
Πολύ Τυχερή – Μιξντ
Να Μ’ Αγαπάς – Μικτό
Το Καλοκαιράκι – Mixed
Σα Ναυάγια – Mixed
Evlampia’S – Mixed
Secret Combination – Mixed
Έκτη Αίσθηση – Μικτό
Να Λοιπόν Γιατί Σε Αγάπησα (Mon Coeur Pour Te Garder) – Mixed
Αγάπη – Μιξτ
Η Γη Και Η Σελήνη – Mixed
Με Αγάπη Από Μένα Για Σένα – Μιξντ
Κολλισα – Mixed
Αδιόρθωτη – Mixed
Τα Λεφτά – Μιξντ
Γιαγιά Και Παππούς – Mixed
Rita Ritaki – Mixed
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