Άλμπουμ

Burnout

Κατερίνα Ντούσκα

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Burnout
    Burnout – Extended Edit
    Sunshine
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Κοντινό πλάνο σε λευκό εσώρουχο με κεντημένη τη λέξη Melancholia
2025
Melancholia (Bonus Edition)
Κοντινό πλάνο σε λευκό εσώρουχο με κεντημένη τη λέξη Melancholia και δαντελωτό ρούχο.
2025
Melancholia
Ασπρόμαυρο κοντινό πλάνο άνδρα με την επιγραφή ΤΙ ΝΑ ΝΑΙ ΑΥΤΟ
2025
ΤΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ
2025
Burnout
Εξώφυλλο τραγουδιού σε στυλ polaroid με παρέα νέων να κάνουν ηλιοθεραπεία σε πετσέτες θαλάσσης.
2024
Sunshine (Campfire Version)
Εξώφυλλο τραγουδιού σε στυλ polaroid με παρέα ατόμων ξαπλωμένων σε πετσέτες θαλάσσης.
2024
Ήλιος Λάμψης (Έκδοση Φωτιάς Κάμπινγκ)