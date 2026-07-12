Άλμπουμ

I Diki Tis I Trela

Κατερίνα Λιόλιου

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Story
    Μη Ρωτάς Τους Άλλους
    Το Κατερινάκι Σου
    Η Ψυχολογία Μου
    Ήταν Λίγο
    Τα Συνηθισμένα
    Έλα
    Ας Εστέλνες
    Από Δω Και Πέρα
    Αυτή Τη Φορά
    Μεγάλα Λόγια
    If We Only Stay The Night
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