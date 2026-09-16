Άλμπουμ

Pagkosmia Mera Tou Psefti

Κατερίνα Λιόλιου

Κυκλοφόρησε το 2026
Λίστα Τραγουδιών
    Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με σκοτεινό πλοίο, πανιά και κεφάλι λιονταριού.
2026
Logariasmos/DNA (Mad VMA Version)
Κολάζ τεσσάρων φωτογραφιών μιας ξανθιάς γυναίκας που δροσίζεται με λάστιχο νερού σε καλοκαιρινό σκηνικό.
2026
Thimizeis Kati Apo Ellada
Κοντινό πλάνο γυναίκας με μπλε φωτισμό και κείμενο LOGARIASMOS
2026
Λογαριασμός
Εικαστικό με σκίτσο δύο γυναικών τραγουδιστριών για το ντουέτο Let's Duet
2025
Ας τραγουδήσουμε μαζί
Κοντινό πορτρέτο γυναίκας με κοντά μαλλιά σε εξώφυλλο τραγουδιού
2025
Σου έλειψα ή όχι;
Εικονογράφηση σε στυλ κόμικ με δύο τραγουδίστριες και τον τίτλο Pou Ti Vrike
2025
Πού το βρήκε;