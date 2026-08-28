Άλμπουμ

I Gefsi Tis Zois Mou

Κατερίνα Στικούδη

Κυκλοφόρησε το 2013
Λίστα Τραγουδιών
    Επικεφαλίδες
    Γεύση Της Ζωής Μου
    Πρώτη Αγάπη
    Δύο Καρδιές
    Σαν Άνδρας
    Μίλια Μακριά
    Οκ (Δεν Τρέχει Τίποτα)
    Σ’ Ενοχλώ
    Μόνο Αγάπη
    Σαν Να Μην Υπάρχω
    Δε Με Ξέρεις
    6 Εκατομμύρια – Ρεμίξ
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