Άλμπουμ

Savvato Vrady

Καίτη Γαρμπή

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Σάββατο Βράδυ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Γυναίκα τραγουδίστρια με κοστούμι και γραβάτα σε εξώφυλλο τραγουδιού.
2026
Yposinidito
Εξώφυλλο remix με κοντινό πλάνο γυναίκας με πράσινα μάτια και ρετρό ημίτονο εφέ.
2026
Esena Mono (2026 Remix)
Εξώφυλλο του τραγουδιού Esena Mono (Malik Remix) με λαμπερές μεταλλικές φιγούρες σε μπλε φόντο
2026
Esena Mono (Malik Remix)
Εικονογράφηση εξωφύλλου για το παιδικό άλμπουμ Οι Μύθοι του Αισώπου με τη φωνή της Καίτης.
2025
Οι Μύθοι Του Αισώπου Με Τη Φωνή Της Καίτης
Εξώφυλλο τραγουδιού με τραγουδίστρια που φοράει στέμμα σε κόκκινο φόντο
2025
Femme Fatale
Καλλιτέχνιδα με εντυπωσιακό μπλε κάλυμμα κεφαλής από φτερά και έντονο μακιγιάζ σε εξώφυλλο τραγουδιού.
2025
An Me Agapas Deiks’ To (Kostas Lainas Remix)