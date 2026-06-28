Άλμπουμ

Simfonia Xaraktiron

Καίτη Γαρμπή

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Κιβωτός – 2020 Βέρσιον
    Ευαισθησίες
    Επιτέλους
    Χαμένα
    Το Λάθος Μου
    Ατόφιο Χρυσάφι
    Θα Μελαγχολήσω – Άδερβιου ΜΑΔ ΒΜΑ
    Πατρίδα Μου
    Όλα Στα Καταλογίζω
    Τρυφερότητα
    Ιεροσίλια – ΜΑΔ ΒΜΑ 2013 Μιξ
    Πρωταγωνιστές
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Οι Μύθοι Του Αισώπου Με Τη Φωνή Της Καίτης
2025
Συμφωνία Χαρακτήρων
2021
Χριστούγεννα με Την Katy (2021 Version)
2020
30 Hronia Katy Garbi (Live Katrakio 2019)
2020
30 Χρόνια Κάτι Γκαρμπή (Live Κατράκειο 2019)
2017
Spase Tous Deiktes