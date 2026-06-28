Άλμπουμ

Spase Tous Deiktes

Καίτη Γαρμπή

Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
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    Βρέχει Μέσα Βρέχει Έξω
    Σπάσε Τους Δείκτες Του Ρολογιού
    Μια Κυρία
    Καρδιά Αλήτισσα
    Βάλε Μια Τέλεια
    Σαν Τσιγάρο
    Ούτε Λέξη
    Σκορπιά
    Σαν Ενήλικες
    Εξομολογήσου
    Έχει Σήμα Η Καρδιά Μου
    Κανείς Σαν Εσένα
    Αύριο
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