Άλμπουμ

Asteromata (Playmen & Valeron Remix)

Κλαυδία

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Αστερώματα – Playmen & Valeron Remix
    Αστερώματα
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Εξώφυλλο του τραγουδιού Lonely Heart με έναν άνδρα και μία γυναίκα
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Μοναχική Καρδιά
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2025
Αστερώματα (Radio Edit) [Tayllor & Joezi Remix]
Προφίλ γυναίκας με μαύρα γυαλιά οράσεως, κρίκους και μαλλιά που ανεμίζουν, σε εξώφυλλο single.
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Άνεμος