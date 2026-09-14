Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2024
Spring 2024 (DJ Mix)
Κλαυδία
Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
Carpe Diem – Mixed
Terre Sacrée – Mixed
Emowe – Mixed
I’m Wasted – Anorre Remix – Mixed
Simple Child – Kasango Remix – Mixed
People of Babylon – DSF Remix – Mixed
Omio – Mixed
Sa Lana – Animalic Drum Remix – Mixed
Fire in the Sky – Marasi Remix – Mixed
Moya – Mixed
La Tromba – Mixed
Wakanaka – Dr Feel Dub Remix – Mixed
Not Like You – Mixed
Afrika – Mixed
Look Up My Baby – Alex Twin Remix – Mixed
Xangô – Extended – Mixed
Zulu – Mixed
Overload – DSF Remix – Mixed
Music Is Life – Jaalex Remix – Mixed
Era – Mixed
Always On My Mind – Dorian Craft Remix – Mixed
Inca – Savage & SHē Remix – Mixed
Rej – Mixed
Malibuse – Chaleee Remix – Mixed
Lose Control – Mixed
Echoes – Eran Hersh Remix – Mixed
The Oracle – SIS Remix – Mixed
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