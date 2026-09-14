Άλμπουμ

Spring 2024 (DJ Mix)

Κλαυδία

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Carpe Diem – Mixed
    Terre Sacrée – Mixed
    Emowe – Mixed
    I’m Wasted – Anorre Remix – Mixed
    Simple Child – Kasango Remix – Mixed
    People of Babylon – DSF Remix – Mixed
    Omio – Mixed
    Sa Lana – Animalic Drum Remix – Mixed
    Fire in the Sky – Marasi Remix – Mixed
    Moya – Mixed
    La Tromba – Mixed
    Wakanaka – Dr Feel Dub Remix – Mixed
    Not Like You – Mixed
    Afrika – Mixed
    Look Up My Baby – Alex Twin Remix – Mixed
    Xangô – Extended – Mixed
    Zulu – Mixed
    Overload – DSF Remix – Mixed
    Music Is Life – Jaalex Remix – Mixed
    Era – Mixed
    Always On My Mind – Dorian Craft Remix – Mixed
    Inca – Savage & SHē Remix – Mixed
    Rej – Mixed
    Malibuse – Chaleee Remix – Mixed
    Lose Control – Mixed
    Echoes – Eran Hersh Remix – Mixed
    The Oracle – SIS Remix – Mixed
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο του τραγουδιού Say My Name (The Riddle) από Trendkill και Klavdia σε πολύχρωμο φόντο.
2026
Say My Name (The Riddle)
Γυναίκα τραγουδίστρια με γαλάζιο φόρεμα και γυαλιά οράσεως σε εξώφυλλο single
2026
Όνειρο Βαθύ
Ψηφιακό σχέδιο με δύο γυναικείες μορφές με λευκά ενδύματα ανάμεσα σε κύματα νερού.
2026
Καθαρτικός
Εξώφυλλο του τραγουδιού Lonely Heart με έναν άνδρα και μία γυναίκα
2026
Μοναχική Καρδιά
Εξώφυλλο single με τραγουδίστρια σε προφίλ μπροστά από νυχτερινό τοπίο με αστέρια.
2025
Αστερώματα (Radio Edit) [Tayllor & Joezi Remix]
Προφίλ γυναίκας με μαύρα γυαλιά οράσεως, κρίκους και μαλλιά που ανεμίζουν, σε εξώφυλλο single.
2025
Άνεμος