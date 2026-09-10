Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2020
Christos Nikolopoulos – 55 Hronia (Live)
Κωνσταντίνος Αργυρός
Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
Ο Σαλονικιός – Λάιβ
Ανατολή Στα Μάτια Σου – Ορχηστρικό
Τα Έχει Παίξει Ο Πλανήτης – Live
Ταξίμι – Ορχηστρικό
Με Τα Φώτα Νυσταγμένα – Νταλίκες
I Diathiki – Live
Οι Καλύτερες Μου Μέρες – Λάιβ
Μια Είναι Η Ουσία – Λάιβ
Τώρα Και Εγώ Θα Ζήσω – Λάιβ
Φούμα Φούμα – Λάιβ
Νύχτα Στάσου – Λάιβ
Το Σταυροδρόμι – Live
Μη Μου Λες Αντίο – Λάιβ
Τη Νύχτα – LiveΓυρίζω Απ’ Τη Νύ
Το Ποδήλατο – Live
Ψίθυροι Καρδιάς – Λάιβ
Όλες Του Κόσμου Οι Κυριακές – Λάιβ
Το Πες – Λάιβ
Εγώ Σου Μιλώ Με Τα Τραγούδια Μου – Λάιβ
Ζήλια Μου – Λάιβ
Ξημέρωμα 1ης Ιανουαρίου 2000 Μ.Χ. – Λάιβ
Λες Και Κρατάγες Μαχαίρια – Λάιβ
Υπάρχω – Λάιβ
Αγάπησε Με – Live
Καρδιά Μου Εγώ – Λάιβ
Την Παρασκευή Το Βράδυ – Λάιβ
Αγριολουλουδο – Λάιβ
Στον Αγγέλων Τα Μπουζούκια – Λάιβ
Ξένος Για Σένανε Κι Εχθρός – Live
Βραδιάζει – Λάιβ
Αν Πεθάνει Μια Αγάπη – Live
Ετσι Σ’ Αγάπησα – Live
Δεν Υπάρχουν Άγγελοι – Λάιβ
Χρόνια Χελιδόνια – Λάιβ
Εδώ Να Μείνεις – Live
Με Το Στόμα Γεμάτο Φιλιά – Λάιβ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη