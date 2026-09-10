Christos Nikolopoulos – 55 Hronia (Live)

Ο Σαλονικιός – Λάιβ

Ανατολή Στα Μάτια Σου – Ορχηστρικό

Τα Έχει Παίξει Ο Πλανήτης – Live

Ταξίμι – Ορχηστρικό

Με Τα Φώτα Νυσταγμένα – Νταλίκες

I Diathiki – Live

Οι Καλύτερες Μου Μέρες – Λάιβ

Μια Είναι Η Ουσία – Λάιβ

Τώρα Και Εγώ Θα Ζήσω – Λάιβ

Φούμα Φούμα – Λάιβ

Νύχτα Στάσου – Λάιβ

Το Σταυροδρόμι – Live

Μη Μου Λες Αντίο – Λάιβ

Τη Νύχτα – LiveΓυρίζω Απ’ Τη Νύ

Το Ποδήλατο – Live

Ψίθυροι Καρδιάς – Λάιβ

Όλες Του Κόσμου Οι Κυριακές – Λάιβ

Το Πες – Λάιβ

Εγώ Σου Μιλώ Με Τα Τραγούδια Μου – Λάιβ

Ζήλια Μου – Λάιβ

Ξημέρωμα 1ης Ιανουαρίου 2000 Μ.Χ. – Λάιβ

Λες Και Κρατάγες Μαχαίρια – Λάιβ

Υπάρχω – Λάιβ

Αγάπησε Με – Live

Καρδιά Μου Εγώ – Λάιβ

Την Παρασκευή Το Βράδυ – Λάιβ

Αγριολουλουδο – Λάιβ

Στον Αγγέλων Τα Μπουζούκια – Λάιβ

Ξένος Για Σένανε Κι Εχθρός – Live

Βραδιάζει – Λάιβ

Αν Πεθάνει Μια Αγάπη – Live

Ετσι Σ’ Αγάπησα – Live

Δεν Υπάρχουν Άγγελοι – Λάιβ

Χρόνια Χελιδόνια – Λάιβ

Εδώ Να Μείνεις – Live

Με Το Στόμα Γεμάτο Φιλιά – Λάιβ