Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2021
Panik Concert By Xiaomi – 10 Years Celebration (Ola Ta Tragoudia Apo Tin Sinavlia)
Κωνσταντίνος Αργυρός
Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
Μια Ζωγραφιά – Λάιβ
To Kyma – Live
Ένα Λεπτό – Λάιβ
Είμαι Αλλού – Live
Όλοι Μου Λένε – Live
Ego – Live
Σ’ Αγάπησα – Live
Δεν Φοβήθηκα – Live
Τι Φοβάσαι – Λάιβ
El Diablo – Live
Ατόφιο Χρυσάφι – Λάιβ
Kivotos – Live
Φώναξε Με – Λάιβ
Fuego – Live
Mporei – Live
Σε Δύο Μόνο Μάτια – Live
Πόσες Χιλιάδες Καλοκαίρια – Λάιβ
Αθήνα Μου – Live
Τελικά – Λάιβ
Μόλις Χθες – Λάιβ
Η Ζωή Αλλιώς – Λάιβ
Όταν Σε Ρωτήσανε – Live
Δε Με Θέλουν – Live
Μόνος Μου – Λάιβ
Περνάς Καλά – Λάιβ
All The Time – Live
Ξανά Μάνα – Λάιβ
Κι Όμως Δεν Τελειώνει – Live
Δώδεκα – Λάιβ
Xronia Polla – Live
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