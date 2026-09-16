Άλμπουμ

A.R.T.E.

Lil Koni

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Παντού
    XXX
    MMM
    Paranow
    Δαίμονες
    U 2 <3
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού single με τίτλο «ΠΟΝΟΣ» και αφηρημένο glitch φόντο
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Ponos
Εξώφυλλο άλμπουμ με τη λέξη Konk σε έναστρο φόντο.
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Ikonik
Μαύρος πάνθηρας με διαμαντένια δόντια και διαμαντένια αλυσίδα με σταυρό σε μαύρο φόντο.
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Alo
Μαύρο εξώφυλλο με τη λέξη DANCE με λευκά γράμματα και το λογότυπο της Panik Records.
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Dance
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CLASS CLOWN
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με τίτλο Highiland 2 και υποβρύχιο τοπίο κάτω από αμμόλοφους.
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Highland 2