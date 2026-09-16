Άλμπουμ

Allou

Lila

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Άλλου
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού single με δύο γυναίκες καλλιτέχνιδες σε διπλό φόντο
2026
Premtimi
Μαύρη σιλουέτα χορεύτριας σε ροζ φόντο με την επιγραφή eLatoma
2025
Ελάττωμα
Γυναίκα ποζάρει τόπλες με πλεκτή φούστα σε λευκό φόντο
2025
Αποτύπωμα
Κοντινό πλάνο γυναίκας που χαμογελάει πίσω από ροζ βιβλίο με τον τίτλο Koino Mystiko
2024
Κοινό Μυστικό
Δύο άνδρες με γυαλιά ηλίου μπροστά από πολυτελές τζιπ με έναν σκύλο.
2024
LOVE
Κοντινό καλλιτεχνικό προφίλ γυναίκας με φόντο μία πανσέληνο σε κυκλικό κάδρο
2024
Εδώ που μ’ άφησες