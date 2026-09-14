Άλμπουμ

EPANO STO TRAPEZI

Μαρίνα Σάττι

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Δύο γυναίκες με λευκά φορέματα περπατούν σε σκοτεινό φόντο κάτω από φωτεινό αντικείμενο
2026
Άντε
Πανό με στίχο αγάπης κρεμασμένο σε πεζογέφυρα αστικού δρόμου
2026
Εδώ
Κολάζ με δύο παιδικές φωτογραφίες και γραμμένα τα ονόματα Μαρίνα και ΤΣΟ.
2025
Ύπνος
Κοντινό πλάνο στα πόδια χορεύτριας με λευκές γούνινες μπότες δίπλα σε στύλο χορού.
2025
Επάνω στο τραπέζι – Goro Remix
Κάτω άκρα ατόμων με μυτερά παπούτσια, ριγέ παντελόνι και τζιν σε πορτοκαλί δάπεδο.
2025
FASHION KILLAH
Πορτρέτο τραγουδίστριας με μακριά μαλλιά σε μπλε φόντο για Spotify Singles
2025
Φοβάμαι – Spotify Singles