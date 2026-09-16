Άλμπουμ

Tαξίδι (remix)

Μαρίνα Σπανού

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Tαξίδι – remix
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Τραγουδίστρια στη σκηνή περιτριγυρισμένη από χορευτές κατά τη διάρκεια ζωντανής εμφάνισης.
2026
Afinomai (Mad VMA Version)
Άνδρας με πουκάμισο ακουμπισμένος σε ξύλινη πόρτα, δίπλα σε καρέκλα και θήκη κιθάρας στο πάτωμα.
2026
Έλα Για Λίγο Κοντά
Καλλιτέχνιδα ξαπλωμένη σε λευκό κρεβάτι με ροζ σύνολο και φωτογραφίες polaroid πάνω της
2025
Μεσαία Άρκτος
2024
Taksidi (Remix)
Κοπέλα με γυαλιά ηλίου και τζιν μπουφάν βάζει κασέτα σε κασετόφωνο στην οροφή αυτοκινήτου δίπλα στη θάλασσα.
2024
Μια Κασέτα Για Τον Δρόμο
Ψηφιακή απεικόνιση μπλε δωματίου με γάτα στο παράθυρο και κιθάρα
2023
25 Τετραγωνικά