Άλμπουμ

EGO IN IBIZA OPENING 2019 SELECTED BY NICOLA ZUCCHI

Mark F. Angelo

Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
    The Others – Michael Prado Remix
    WoW – Hiisak Extended Mix
    Hear Me Now – Ferreck Dawn Extended Mix
    I Ain’t Here For U – Extended Mix
    Feeling Good
    Psychodrama
    Monday
    Sing – Consoul Trainin Extended Mix
    WTF (What The Fuck)
    Echoes
    Alternate
    B14
    It Feels So Good – Club Mix
    Relight My Fire – Extended Mix
    Streets – Extended Mix
    Take Me Down – Game Over Djs Extended Mix
    Don’t Tell Me S*** – Extended Mix
    Come On And Show’Em – Extended Mix
    The Boy Is Mine – Extended Mix
    Light Up – Extended Mix
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού remix με γυναίκα καλυμμένη με κορδέλες και ροζ φίλτρο.
2026
Ola Gia Sena (Pink Remix)
Εξώφυλλο τραγουδιού με ηλιοβασίλεμα σε παραλία και τίτλο «Τζιβαέρι»
2026
Tzivaeri
Εξώφυλλο άλμπουμ με τοπίο σαβάνας στο ηλιοβασίλεμα και επιγραφές Mark F. Angelo και BALA.
2026
Bala
Εξώφυλλο τραγουδιού με δύο σιλουέτες μουσικών μπροστά από ηλιοβασίλεμα στη θάλασσα.
2026
Vithos
Εξώφυλλο του τραγουδιού Where Do We Go με προφίλ άνδρα και γυναίκας.
2025
Where Do We Go
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με ροζ φεγγάρι πάνω από βουνά
2025
Amnesia