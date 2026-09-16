Play.Pause.Stop.Rewind.

Άλμπουμ

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Mark F. Angelo

Κυκλοφόρησε το 2010
Λίστα Τραγουδιών
    Far From Everything feat. Shaya
    MY Radio feat. Shaya
    Someplace feat. Alex Kavvadias
    Turn Back Time feat. Onirama
    Μη Σε Νιάζει feat. Βέγας
    Foxy feat. Lydia
    Never Let Me Go feat. Hazel
    I’ll Be Waiting feat. Jaime Jay
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού remix με γυναίκα καλυμμένη με κορδέλες και ροζ φίλτρο.
2026
Ola Gia Sena (Pink Remix)
Εξώφυλλο τραγουδιού με ηλιοβασίλεμα σε παραλία και τίτλο «Τζιβαέρι»
2026
Tzivaeri
Εξώφυλλο άλμπουμ με τοπίο σαβάνας στο ηλιοβασίλεμα και επιγραφές Mark F. Angelo και BALA.
2026
Bala
Εξώφυλλο τραγουδιού με δύο σιλουέτες μουσικών μπροστά από ηλιοβασίλεμα στη θάλασσα.
2026
Vithos
Εξώφυλλο του τραγουδιού Where Do We Go με προφίλ άνδρα και γυναίκας.
2025
Where Do We Go
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με ροζ φεγγάρι πάνω από βουνά
2025
Amnesia