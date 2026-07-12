Άλμπουμ

Cariocas

MC Daddy

Κυκλοφόρησε το 2026
Λίστα Τραγουδιών
    CARIOCAS
    YAMAL
    ΤΡΕΜΕΙ
    ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ
    RETIRE
    Τζουτζούκα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Σε συντομογραφία
2024
Πώς
2024
πηγή
2024
Hawaii
2024
Χαβάη
2024
Τηγάνι