Άλμπουμ

Eimai Allou

Μέλισσες

Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
    Είμαι Αλλού
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Μέλισσες Live at Odeon of Herodes Atticus
2024
Γύρισμος
2024
Λα Λούνα
2024
Η Σελήνη
2024
Μοναχική Καρδιά
2023
30-40