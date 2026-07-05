Άλμπουμ

Gia Mena Vradiase

Μέλισσες

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Για Μένα Βράδιασε
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Μέλισσες Live at Odeon of Herodes Atticus
2024
Γύρισμος
2024
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Μοναχική Καρδιά
2023
30-40