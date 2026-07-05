Άλμπουμ

Oi Gamproi Tis Eftyhias

Μέλισσες

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
    Οι Γαμπροί Της Ευτυχίας
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Μέλισσες Live at Odeon of Herodes Atticus
2024
Γύρισμος
2024
Λα Λούνα
2024
Η Σελήνη
2024
Μοναχική Καρδιά
2023
30-40