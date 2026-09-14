Άλμπουμ

Rodino Oneiro

Μέλισσες

Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
    Ρόδινο Όνειρο
    Πρώτη Μου Φορά
    Όσο Ο Κόσμος Θα Έχει Εσένα
    Η Αλήθεια Μοιάζει Ψέμα
    Where Is The Love
    Ανεβαίνω
    Εσύ Θα Διαλέξεις
    The Sun
    Nothing Better
    That Feeling
    Άνοιξη – Πάνικ Μιξ
    The Sun – Jesus Cutiño & Calles De Cuba Remix
    All That I Need
    You Fooled Me
    Chasing The Stars – Emil Lonam Remix
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο remix για το τραγούδι Gyrismos με κόκκινο φόντο και σκοτεινή σφαίρα
2026
Gyrismos (Kofa & Ariel Estrella Remix)
Τρεις άνδρες με επίσημα κοστούμια και παπιγιόν ετοιμάζονται σε καμαρίνι.
2025
Μέλισσες Live at Odeon of Herodes Atticus
Άνδρας καθισμένος στο πάτωμα μπροστά από ξύλινο παγκάκι με μία γάτα.
2024
Γύρισμος
Μουσικό συγκρότημα με κοστούμια σε ροζ φόντο με κομφετί για το εξώφυλλο του τραγουδιού La Luna.
2024
Λα Λούνα
Μουσικό συγκρότημα με κοστούμια και μουσικά όργανα σε ροζ φόντο με κομφετί για το κομμάτι La Luna.
2024
Η Σελήνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με σιλουέτες μουσικών μπροστά από μια μεγάλη πανσέληνο.
2024
Μοναχική Καρδιά