Άλμπουμ

Romeo

Μέλισσες

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Teddy Bruckshot
    Obsessed
    Easy Rider
    Bella Vita
    Απόψε
    Mamacita
    Bentayga
    Toxic
    Jodeci
    24hrs
    Επιλογές
    Freaky
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο remix για το τραγούδι Gyrismos με κόκκινο φόντο και σκοτεινή σφαίρα
2026
Gyrismos (Kofa & Ariel Estrella Remix)
Τρεις άνδρες με επίσημα κοστούμια και παπιγιόν ετοιμάζονται σε καμαρίνι.
2025
Μέλισσες Live at Odeon of Herodes Atticus
Άνδρας καθισμένος στο πάτωμα μπροστά από ξύλινο παγκάκι με μία γάτα.
2024
Γύρισμος
Μουσικό συγκρότημα με κοστούμια σε ροζ φόντο με κομφετί για το εξώφυλλο του τραγουδιού La Luna.
2024
Λα Λούνα
Μουσικό συγκρότημα με κοστούμια και μουσικά όργανα σε ροζ φόντο με κομφετί για το κομμάτι La Luna.
2024
Η Σελήνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με σιλουέτες μουσικών μπροστά από μια μεγάλη πανσέληνο.
2024
Μοναχική Καρδιά