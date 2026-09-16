Άλμπουμ

suburban sensation

Moose

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    SPACE TRUCK
    Prada
    gBand Merchant
    20HOURS
    Employed Man (interlude)
    RIP KOBE
    200racks
    2am in LA
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο άλμπουμ με άνδρα να καλύπτει το πρόσωπό του μπροστά από αυτοκίνητο.
2026
AFTER
Δύο άνδρες με δερμάτινα μπουφάν και γυαλιά ηλίου ποζάρουν δίπλα σε κόκκινη μηχανή motocross.
2026
Καμικάζι Αγάπη Μου
Εξώφυλλο άλμπουμ με γλυπτό μπασκέτας σε μπλε φόντο με τίτλο Ghetto Luxury.
2026
Γκέτο Λάξουρυ
Κεφάλι σκύλου Ντόμπερμαν με διαμαντένια δόντια και περιδέραια σε κόκκινο φόντο
2025
Πάρτι & Μαλακίες
2025
CM Punch
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο μουσικού single με δύο ανδρικές φιγούρες και γοτθικά γράμματα
2025
ΜΑΛΑΚ/ΣΜΕΝΑ