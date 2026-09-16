Άλμπουμ

MOON AMOUR

Natasha Kay

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    TRUE
    COME ALONE
    ΦΕΓΓΑΡΙ
    FEELINGS
    ΕΣΕΝΑ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ξανθιά τραγουδίστρια με κοντά μαλλιά και την επιγραφή NIGHTDOSE στο στήθος, σε εξώφυλλο δίσκου
2026
Nightdose
Εξώφυλλο single σε στυλ pixel art με γυναίκα με μαύρο σκούφο και τίτλο Game Over
2026
Game Over
Γυναίκα με λευκό φόρεμα στέκεται μέσα στη θάλασσα τη νύχτα
2025
San Erotas Remix
Ξανθιά γυναίκα με λευκό διάφανο φόρεμα μέσα στη θάλασσα σε εξώφυλλο μουσικού single
2025
San Erotas
Ξανθιά τραγουδίστρια με κορσέ σε κόκκινο φωτισμό στο εξώφυλλο Kseroun Ta Koritsia
2025
Kseroun Ta Koritsia
Κοντινό πλάνο προσώπου σε μπλε φωτισμό για το single So Sure Remix
2024
So Sure (Dan Kjellberg Remix)