Άλμπουμ

As’ Ta Ola Ki Ela

Νατάσσα Θεοδωρίδου

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
    Ας τα όλα κι έλα
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