Άλμπουμ

An Eisai Ena Asteri

Νίκος Βέρτης

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Αν Είσαι Ένα Αστέρι
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ο Νίκος Βέρτης τραγουδάει σε ακουστική συναυλία με την ορχήστρα του
2025
Ti Na Po (Unplugged Version)
Άνδρας τραγουδιστής με κοστούμι σε εξώφυλλο άλμπουμ με φόντο τη θάλασσα
2025
Μου Έλειψες Πολύ
Άνδρας με λευκό πουκάμισο στην πλώρη σκάφους στη θάλασσα, με λευκό ύφασμα να ανεμίζει.
2025
Eroteftika Esena
Εξώφυλλο μουσικού δίσκου με ζωγραφική απεικόνιση τραγουδιστή και χορευτή σε δρόμο
2024
Kaneis Pos De Me Akous
Άνδρας τραγουδιστής με σακάκι σε εξώφυλλο με φόντο θάλασσα
2024
As Tous Na Lene
Γραφικό εξωφύλλου με τίτλο Summer Remix Nikos Vertis και φόντο τροπικό ηλιοβασίλεμα στη θάλασσα
2024
Summer Remix Nikos Vertis – Edition 1