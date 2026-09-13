Άλμπουμ

Moment in Time

Νίνα Μαζάνη

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    I Can’t Know That
    Moment in Time
    Why
    Towards the Light
    World as One
    We ‘ll Meet Again
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Ine Entaxi Mazi Mou
Εξώφυλλο τραγουδιού με ξανθιά τραγουδίστρια με λαδί φόρεμα ανάμεσα σε φυτά και κίονα.
2026
Θαύμα της Φύσης
Τρία μέλη μουσικού συγκροτήματος κάθονται σε ξύλινα σκαλοπάτια σε ασπρόμαυρη φωτογραφία.
2025
why?
Εξώφυλλο τραγουδιού με εικονογράφηση μιας γυναίκας και ενός άνδρα που παίζει μπουζούκι.
2025
Στη Θάλασσα
Εξώφυλλο τραγουδιού με σκίτσο δύο καλλιτεχνών σε ροζ φόντο.
2024
Είναι εντάξει μαζί μου
Ξανθιά γυναίκα με λαμπερό ρούχο ποζάρει μπροστά από καθρέφτη για εξώφυλλο άλμπουμ.
2024
Φως