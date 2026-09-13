Άλμπουμ

Restart

Νίνα Μαζάνη

Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
    I Will Always
    Serenity
    Call for Your Love
    Wake You Up
    Hate to Admit It
    Restart
    Infinite Light
    Somebody New
    Heavy
    Countdown Love
    Why Do We Ask for More?
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Ine Entaxi Mazi Mou
Εξώφυλλο τραγουδιού με ξανθιά τραγουδίστρια με λαδί φόρεμα ανάμεσα σε φυτά και κίονα.
2026
Θαύμα της Φύσης
Τρία μέλη μουσικού συγκροτήματος κάθονται σε ξύλινα σκαλοπάτια σε ασπρόμαυρη φωτογραφία.
2025
why?
Εξώφυλλο τραγουδιού με εικονογράφηση μιας γυναίκας και ενός άνδρα που παίζει μπουζούκι.
2025
Στη Θάλασσα
Εξώφυλλο τραγουδιού με σκίτσο δύο καλλιτεχνών σε ροζ φόντο.
2024
Είναι εντάξει μαζί μου
Ξανθιά γυναίκα με λαμπερό ρούχο ποζάρει μπροστά από καθρέφτη για εξώφυλλο άλμπουμ.
2024
Φως