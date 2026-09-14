Άλμπουμ

Ginete

Παντελής Παντελίδης

Κυκλοφόρησε το 2013
Λίστα Τραγουδιών
    Γίνετε
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα καλλιτέχνη να περπατά σε βραχώδες τοπίο φορώντας μακρύ πανωφόρι.
2025
Δώσε Μου Λίγο Οξυγόνο
Άνδρας τραγουδιστής με κοστούμι σε εξώφυλλο άλμπουμ
2024
Live Από Το Φαντασία
Κοντινό πορτρέτο άνδρα με μαύρη μπλούζα σε μπλε φόντο με κείμενο
2018
Αχ Και Να ‘Ξερα Που Να ‘Σαι
Εξώφυλλο άλμπουμ με καλλιτεχνικό πορτρέτο άνδρα και τον τίτλο Πάλι Πάλι
2018
Πάλι πάλι
Εξώφυλλο άλμπουμ με τίτλο «Να 'σαι καλά» και λογότυπο με τα γράμματα P και q
2017
Να ‘Σαι Καλά
Κόκκινο εξώφυλλο single με τίτλο τραγουδιού και λογότυπο
2017
Κακό Σκυλί (Valentino Remix)