Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2023
Paola & Zafeiris Melas
Πάολα
Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
Ψεύτικα
Εγώ Δεν Έχω Μυστικά
Κατέβα Θεέ Μου Χαμηλά
Αχ Ρε Ζωή
Αγάπη Δολοφόνος
Άδεια Μου Καρδιά
Κουβέντα Στην Κουβέντα
Μια Φωνή
Αχ, Πόσο Μου Λείπεις
Γάμω Την Καλοσύνη Μου
To Amartolo – Muchacha
Ο Τρελός Μου Χαρακτήρας
Χάνεται Η Αγάπη – Περάσαμε Με Κόκκινο
Ο Κόσμος Είναι Μια Σταλιά
Σ’ Αγαπάω Στο Δηλώνω
Ανυπάκουη Καρδιά
Είσαι Τρελός
Τα Βράδια Βασανίζομαι Για Σένα
Αθόρυβα
Εφιάλτης Έχεις Γίνει
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