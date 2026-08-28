Paola & Zafeiris Melas

Ψεύτικα

Εγώ Δεν Έχω Μυστικά

Κατέβα Θεέ Μου Χαμηλά

Αχ Ρε Ζωή

Αγάπη Δολοφόνος

Άδεια Μου Καρδιά

Κουβέντα Στην Κουβέντα

Μια Φωνή

Αχ, Πόσο Μου Λείπεις

Γάμω Την Καλοσύνη Μου

To Amartolo – Muchacha

Ο Τρελός Μου Χαρακτήρας

Χάνεται Η Αγάπη – Περάσαμε Με Κόκκινο

Ο Κόσμος Είναι Μια Σταλιά

Σ’ Αγαπάω Στο Δηλώνω

Ανυπάκουη Καρδιά

Είσαι Τρελός

Τα Βράδια Βασανίζομαι Για Σένα

Αθόρυβα

Εφιάλτης Έχεις Γίνει