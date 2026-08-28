Άλμπουμ

Paola & Zafeiris Melas

Πάολα

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Ψεύτικα
    Εγώ Δεν Έχω Μυστικά
    Κατέβα Θεέ Μου Χαμηλά
    Αχ Ρε Ζωή
    Αγάπη Δολοφόνος
    Άδεια Μου Καρδιά
    Κουβέντα Στην Κουβέντα
    Μια Φωνή
    Αχ, Πόσο Μου Λείπεις
    Γάμω Την Καλοσύνη Μου
    To Amartolo – Muchacha
    Ο Τρελός Μου Χαρακτήρας
    Χάνεται Η Αγάπη – Περάσαμε Με Κόκκινο
    Ο Κόσμος Είναι Μια Σταλιά
    Σ’ Αγαπάω Στο Δηλώνω
    Ανυπάκουη Καρδιά
    Είσαι Τρελός
    Τα Βράδια Βασανίζομαι Για Σένα
    Αθόρυβα
    Εφιάλτης Έχεις Γίνει
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