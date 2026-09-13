Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2021
Greek Hits Non Stop Mix By Nikos Halkousis (DJ Mix)
Πέγκυ Ζήνα
Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
Εμένα Να Ακούς – Μικτό
Για Μένα – Μιξτ
Έξαψη – Μιξντ
Ειλικρινά – Μικσντ
Πες – Μιξντ
Κανένας Μόνος – Μιξντ
Κοίτα – Μιξντ
Άναψε Καινούριο Μου Φεγγάρι – Mixed
Εσύ Τι Να Μου Πεις – Mixed
Πόσο Με Πλήγωσες – Μικτό
Σπάω Τα Ρολόγια (2021) – Mixed
Σαν Τρελός – Μικστ
Βλέπω Κάτι Όνειρα (2021) – Mixed
Παραδόθηκα Σε Σένα – Mixed
Horevo – Mixed
Πρώτη Θέση – Μικτό
Σκάσε Ένα Φιλί – Μικτό
Τα Λέμε Το Βράδυ – Μικτό
Είμαι Ένας Άλλος – Mixed
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