Άλμπουμ

Greek Hits Non Stop Mix By Nikos Halkousis

Πέγκυ Ζήνα

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    Εμένα Να Ακούς – Mixed
    Για Μένα – Μικστ
    Exapsi – Mixed
    Ειλικρινά – Μικσντ
    Πες – Μιξντ
    Κανένας Μόνος – Mixed
    Κοίτα – Μιξέντ
    Άναψε Καινούριο Μου Φεγγάρι – Mixed
    Εσύ Τι Να Μου Πεις – Mixed
    Πόσο Με Πλήγωσες – Μικτό
    Σπάω Τα Ρολόγια (2021) – Mixed
    Σαν Τρελός – Μικστ
    Βλέπω Κάτι Όνειρα (2021) – Μικτό
    Παραδόθηκα Σε Σένα – Mixed
    Horevo – Mixed
    Πρώτη Θέση – Μικτό
    Σκάσε Ένα Φιλί – Μικτό
    Τα Λέμε Το Βράδυ – Μικτό
    Είμαι Ένας Άλλος – Mixed
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ξανθιά γυναίκα με μαύρο σακάκι, στράπλες τοπ και τζιν παντελόνι σε κόκκινο φόντο με τίτλο «Πέγκυ Ζήνα - Άμυνα».
2026
Amyna
Εξώφυλλο άλμπουμ Unplugged με άδειο σκαμπό, μικρόφωνο και ακουστική κιθάρα σε σκηνή.
2025
Unplugged
Εξώφυλλο live κυκλοφορίας με μαύρες γόβες και μικρόφωνο σε μουσική σκηνή.
2025
Fila Me Apopse (Live Edition)
Εξώφυλλο τραγουδιού με μαύρες γόβες και μικρόφωνο σε θεατρική σκηνή
2025
Gia Agapi Mi Mou Milas (Fovame Ta Tragoudia) [Live Edition]
Μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες και μικρόφωνο σε μουσική σκηνή με θερμό φωτισμό.
2025
Ena Gramma (Live Edition)
Ξανθιά τραγουδίστρια με λευκό κοστούμι σε εξώφυλλο τραγουδιού με τίτλο Σίδερο.
2025
Sidero