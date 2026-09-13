Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2025
Greek Ola Live by Nikos Halkousis (DJ Mix)
Πέγκυ Ζήνα
Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
Θέλω Να Σε Δω – Mixed
Ματόνο – Μιξέντ
Εννοείτε – Μιξντ
Είσαι Στη Ζωή Μου Ουρανός – Μικστ
Φταις – Μιξντ
Ακροβάτο – Μιξντ
Αφιερωμένο – Mixed
Να Είσαι Εκεί – Μικστ
Θύμωσε Απόψε Η Καρδιά – Mixed
Noima – Mixed
Κίτα Να Μαθαίνεις – Mixed
Στην Καρδιά – Μιξντ
Κράτα Με – Μικστ
Έχω Κλάψει – Μιξντ
Λάθος Άνθρωπος – Mixed
Το Αίμα Μου (Είχε Το Χρώμα Του Ουρανού) – Mixed
Δεν Έχω Μάτια Γι’ Άλλη – Mixed
Εσύ Κι Εγώ – Μικστ
De Metaniono – Mixed
Ο Άγγελος Μου – Mixed
Οτι Ονειρευόμουν – Mixed
Εμένα Πες Μου Ποιος – Mixed
Παιδί Της Νύχτας / Παράλληλα – Μιξν
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