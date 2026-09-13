Άλμπουμ

Η Μέρα Του Ξεριζωμού (1922 Καταστροφή της Σμύρνης)

Πέγκυ Ζήνα

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Της Σμύρνης το φιλί
    Μαριόλα σ’αγαπώ
    Αχ μάνα Σμύρνη, μάνα μου
    Ήλιος, χρυσός κι αλάτι
    Κακούργα ιστορία
    Τα πεταχτά φιλιά σου
    Είναι καημός τα ξένα
    Καππαδοκία
    Κανέλλα και γαρύφαλλο
    Της λησμονιάς τα μέρη
    Για τα δυο γλυκά σου μάτια
    Καίγεται η Σμύρνη
    Τριαντάφυλλο η αγάπη
    Καραβάνια – Live
    Γενοκτονία
    Καρδιά παραπονιάρα
    Ασύρτικο
    Ο ζωναράδικος της επανάστασης – Instrumental
    Σαμοθράκης Βήμα
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