Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2022
Η Μέρα Του Ξεριζωμού (1922 Καταστροφή της Σμύρνης)
Πέγκυ Ζήνα
Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
Της Σμύρνης το φιλί
Μαριόλα σ’αγαπώ
Αχ μάνα Σμύρνη, μάνα μου
Ήλιος, χρυσός κι αλάτι
Κακούργα ιστορία
Τα πεταχτά φιλιά σου
Είναι καημός τα ξένα
Καππαδοκία
Κανέλλα και γαρύφαλλο
Της λησμονιάς τα μέρη
Για τα δυο γλυκά σου μάτια
Καίγεται η Σμύρνη
Τριαντάφυλλο η αγάπη
Καραβάνια – Live
Γενοκτονία
Καρδιά παραπονιάρα
Ασύρτικο
Ο ζωναράδικος της επανάστασης – Instrumental
Σαμοθράκης Βήμα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη