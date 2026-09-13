Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2023
O Pio Kalos O Mathitis (Zontani Hxografisi Apo To Kallimarmaro)
Πέγκυ Ζήνα
Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
Ο Γιαννάκης
Ο Πιο Καλός Ο Μαθητής
Σιγά Σιγά
Αλήτη
Ο Ορισμός
Ξημερώματα
Που Πας Χωρίς Αγάπη
Το Ξέρω Πια Δε Μ’ Αγαπάς – Έρημοι Δ
Τι Σου Κάνα Και Μ’ Εγκατέλειψες
Οι Θαλασσινοί
Ρωμιός Αγάπησε Ρωμιά
Τα Δειλινά
Θεσσαλονίκη
Πάει – Πάει
Ήρθα Κι Απόψε Στα Σκαλοπάτια Σου
Χάθηκες – Δεν Έχει Δρόμο
Σταλιά Σταλιά
Πού Σαι Θανάση
Τι Να Φταίει
Ξενύχτης
Οι Ουρανοί
Αγωνία
Σήκω Χόρεψε Συρτάκι
Μάλιστα Κύριε
Ο Πενηντάρης
Χίλια Περιστέρια
Η Παλιοπαρέα
Με Το Βόρεια
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη