O Pio Kalos O Mathitis (Zontani Hxografisi Apo To Kallimarmaro)

Ο Γιαννάκης

Ο Πιο Καλός Ο Μαθητής

Σιγά Σιγά

Αλήτη

Ο Ορισμός

Ξημερώματα

Που Πας Χωρίς Αγάπη

Το Ξέρω Πια Δε Μ’ Αγαπάς – Έρημοι Δ

Τι Σου Κάνα Και Μ’ Εγκατέλειψες

Οι Θαλασσινοί

Ρωμιός Αγάπησε Ρωμιά

Τα Δειλινά

Θεσσαλονίκη

Πάει – Πάει

Ήρθα Κι Απόψε Στα Σκαλοπάτια Σου

Χάθηκες – Δεν Έχει Δρόμο

Σταλιά Σταλιά

Πού Σαι Θανάση

Τι Να Φταίει

Ξενύχτης

Οι Ουρανοί

Αγωνία

Σήκω Χόρεψε Συρτάκι

Μάλιστα Κύριε

Ο Πενηντάρης

Χίλια Περιστέρια

Η Παλιοπαρέα

Με Το Βόρεια