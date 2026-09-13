Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2023
Paidi Diko Sou (20 Hronia Eleana Vrachali)
Πέγκυ Ζήνα
Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
Ο Βυθός Σου – 20 Χρόνια Ελεάνα Βραχ
Κλειδαριές – 20 Χρόνια Ελεάνα Βραχάλη
Εκδρομή – 20 Χρόνια Ελεάνα Βραχάλη / Παιδί Δικό Σου
Αν Μου Τηλεφωνούσες – 20 Χρόνια Ελεάνα Βραχάλη / Παιδί Δικό Σου
Θάλασσα – 20 Χρόνια Ελεάνα Βραχά
Εγώ Για Δύο – 20 Χρόνια Ελεάνα Βραχάλη, Παιδί Δικό Σου
Ανατροπή – 20 Χρόνια Ελεάνα Βραχ
Παρ’ Τα Όλα Δικά Σου – 20 Χρόνια Ελεάνα
Αυτά Που Θα ‘λεγα Σε Σένα – 20 Χρό
Να Είσαι Εκεί – 20 Χρόνια Ελεάνα Βραχάλη / Παιδί Δικό Σου
Αν Είναι Έτσι Η Αγάπη – 20 Χρόνια Ελεάνα Βραχάλη / Παιδί Δικό Σου
Τρέξε – 20 Χρόνια Ελεάνα Βραχάλη / Παιδί Δικό Σου
Καπνός – 20 Χρόνια Ελεάνα Βραχάλη
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