Άλμπουμ

Paidi Diko Sou (20 Hronia Eleana Vrachali)

Πέγκυ Ζήνα

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Ο Βυθός Σου – 20 Χρόνια Ελεάνα Βραχ
    Κλειδαριές – 20 Χρόνια Ελεάνα Βραχάλη
    Εκδρομή – 20 Χρόνια Ελεάνα Βραχάλη / Παιδί Δικό Σου
    Αν Μου Τηλεφωνούσες – 20 Χρόνια Ελεάνα Βραχάλη / Παιδί Δικό Σου
    Θάλασσα – 20 Χρόνια Ελεάνα Βραχά
    Εγώ Για Δύο – 20 Χρόνια Ελεάνα Βραχάλη, Παιδί Δικό Σου
    Ανατροπή – 20 Χρόνια Ελεάνα Βραχ
    Παρ’ Τα Όλα Δικά Σου – 20 Χρόνια Ελεάνα
    Αυτά Που Θα ‘λεγα Σε Σένα – 20 Χρό
    Να Είσαι Εκεί – 20 Χρόνια Ελεάνα Βραχάλη / Παιδί Δικό Σου
    Αν Είναι Έτσι Η Αγάπη – 20 Χρόνια Ελεάνα Βραχάλη / Παιδί Δικό Σου
    Τρέξε – 20 Χρόνια Ελεάνα Βραχάλη / Παιδί Δικό Σου
    Καπνός – 20 Χρόνια Ελεάνα Βραχάλη
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ξανθιά γυναίκα με μαύρο σακάκι, στράπλες τοπ και τζιν παντελόνι σε κόκκινο φόντο με τίτλο «Πέγκυ Ζήνα - Άμυνα».
2026
Amyna
Εξώφυλλο άλμπουμ Unplugged με άδειο σκαμπό, μικρόφωνο και ακουστική κιθάρα σε σκηνή.
2025
Unplugged
Εξώφυλλο live κυκλοφορίας με μαύρες γόβες και μικρόφωνο σε μουσική σκηνή.
2025
Fila Me Apopse (Live Edition)
Εξώφυλλο τραγουδιού με μαύρες γόβες και μικρόφωνο σε θεατρική σκηνή
2025
Gia Agapi Mi Mou Milas (Fovame Ta Tragoudia) [Live Edition]
Μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες και μικρόφωνο σε μουσική σκηνή με θερμό φωτισμό.
2025
Ena Gramma (Live Edition)
Ξανθιά τραγουδίστρια με λευκό κοστούμι σε εξώφυλλο τραγουδιού με τίτλο Σίδερο.
2025
Sidero