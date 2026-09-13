Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2024
Panagia – I Mitera tou Fotos (Live Thessaloniki)
Πέγκυ Ζήνα
Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
Δώσε Μου Λόγια Δέσποινα – Λάιβ Θεσσαλονίκη
Παναγία Η Μητέρα Του Φωτός – Live Θεσσαλονίκη
Σήμερον Της Ατεκνίας – Λάιβ Θεσσαλονίκη
Παναγία Η Βηματάρισσα – Λάιβ Θεσσα
Ύμνος Βηματάρισσας – Live Thessaloniki
Ο Άμωνος Περιστέρα – Live Θεσσαλονίκη
Παναγία Η Παντάνασσα – Λάιβ Θεσσαλονίκη
Ύμνος Παντάνασσας – Live Θεσσαλονίκη
Αι Νεανίδες – Λάιβ Θεσσαλονίκη
Ρόδο Το Αμάραντο – Λάιβ Θεσσαλονίκη
Παναγία Η Εσφαγμένη – Live Θεσσαλονίκη
Ύμνος Εσφαγμένης – Live Θεσσαλονίκη
Aggelos Protostatis – Live Thessaloniki
Here Kipros – Live Thessaloniki
Παναγία Πυροβοληθίσα – Λάιβ Θεσσαλονίκη
Imnos Pirovolithisas – Live Thessaloniki
Της Παναγίας Το Εικονοστάσι – Live Θεσσαλονίκη
Ύμνος Εις Την Παναγίαν – Λάιβ Θεσσαλον
Την Ωραιότητα Της Παρθενίας Σου – Live Θεσσαλονίκη
Ευαγγελισμός Της Θεοτόκου – Λάιβ Θεσσα
Παναγία Η Αντιφωνήτρια – Λάιβ Θεσσαλον
Ύμνος Αντιφωνήτριας – Live Θεσσαλονίκη
Ευαγγελισμός – Λάιβ Θεσσαλονίκη
Maria – Live Thessaloniki
Παναγία Η Παραμυθία – Live Θεσσαλονίκη
Imnos Paramithias – Live Thessaloniki
Κατέβα Κυρία Παναγία – Λάιβ Θεσσαλονίκη
Παναγία Η Ελεοβρύτισσα – Λάιβ Θεσσαλονίκη
Ύμνος Ελαιοβρυτίσσας – Live Thessaloniki
Η Παναγία Του Μόρφου – Λάιβ Θεσσαλονίκη
Δέηση – Λάιβ Θεσσαλονίκη
Οι Πόνοι Της Παναγίας – Λάιβ Θεσσαλονίκη
Τραγική Στιγμή – Ακαπέλα – Live Θεσσαλονίκη
Ιλι… Ιλι… Τετέλεσθε – Λάιβ Θεσσαλονίκη
Χριστός Ανέστη – Λάιβ Θεσσαλονίκη
Ἀπόστολοι Ἐκ Περάτων – Λάιβ Θεσσαλονίκη
Tem – Rirem – Live Thessaloniki
Ομιλία – Λάιβ Θεσσαλονίκη
Τη Υπερμάχω – Λάιβ Θεσσαλονίκη
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη