Άλμπουμ

Ti Perimeneis Apo ‘Mena

Πέγκυ Ζήνα

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Τι Περιμένεις Από ‘Μένα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ξανθιά γυναίκα με μαύρο σακάκι, στράπλες τοπ και τζιν παντελόνι σε κόκκινο φόντο με τίτλο «Πέγκυ Ζήνα - Άμυνα».
2026
Amyna
Εξώφυλλο άλμπουμ Unplugged με άδειο σκαμπό, μικρόφωνο και ακουστική κιθάρα σε σκηνή.
2025
Unplugged
Εξώφυλλο live κυκλοφορίας με μαύρες γόβες και μικρόφωνο σε μουσική σκηνή.
2025
Fila Me Apopse (Live Edition)
Εξώφυλλο τραγουδιού με μαύρες γόβες και μικρόφωνο σε θεατρική σκηνή
2025
Gia Agapi Mi Mou Milas (Fovame Ta Tragoudia) [Live Edition]
Μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες και μικρόφωνο σε μουσική σκηνή με θερμό φωτισμό.
2025
Ena Gramma (Live Edition)
Ξανθιά τραγουδίστρια με λευκό κοστούμι σε εξώφυλλο τραγουδιού με τίτλο Σίδερο.
2025
Sidero